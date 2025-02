Carnaval de Campinas terá 39 blocos e desfiles; confira a programação

O feriado prolongado de Carnaval está se aproximando e Campinas está pronta para receber os foliões com muita música, cor e alegria. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a cidade terá 39 desfiles e apresentações de blocos. Os grupos estarão espalhadoss por diversas regiões da cidade, garantindo que todo mundo possa aproveitar a festa com conforto e segurança (veja a programação abaixo).

Neste ano, a Secretaria Municipal de Cultura recebeu pedidos de blocos de diversos bairros, fazendo com que a folia em Campinas seja descentralizada, diversa e com possibilidades para que os foliões possam aproveitar a festa cada vez mais próxima de casa.

“O Carnaval de Campinas está cada vez mais diurno e descentralizado. São várias opções, como, por exemplo, as escolas de samba tradicionais nos bairros, os blocos infantis e o Carna DIC, que é a folia que acontece na região do DIC. Além do DIC, o Carnaval na região do Satélite Íris também é uma grande novidade deste ano. No Satélite Íris receberemos a dupla Brenno & Matheus, que fez sucesso com o hit ‘Descer pra BC’, conta o diretor de Cultura de Campinas, Gabriel Rapassi, ao trazer uma prévia das atrações.