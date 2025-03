Carnaval na Praça Matriz de Santo Antônio de Posse: Alegria, Tradição e o Talento de Mey Fogari

As noites de Carnaval na Praça Matriz de Santo Antônio de Posse foram marcadas por um clima descontraído e familiar, proporcionando momentos de alegria para toda a comunidade. Com uma programação animada e inclusiva, a festa trouxe música, dança e muita diversão para os foliões de todas as idades.

Um dos destaques do evento foi a banda Mika Loka, responsável por animar os presentes com um repertório contagiante. Entre os integrantes, brilhou a talentosa baterista e educadora musical Mey Fogari, que tem uma forte ligação com a cidade. Neta de Odair Câncio, renomado sanfoneiro que comandava uma tradicional banda de baile ao lado de outros músicos da família, Mey carrega no sangue o amor pela música e pela cultura local. A tradicional família Câncio, além de conhecida em Santo Antônio de Posse, também é respeitada nos municípios vizinhos pelo seu forró marcante, perpetuado por gerações.

Aos 35 anos, Meiriele Crista Fogari iniciou sua trajetória musical em 2010, integrando um grupo sertanejo em Jaguariúna. Desde então, consolidou-se como uma profissional versátil, explorando diversos gêneros musicais. Formada em música, Mey também integrou a Orquestra de Campinas, expandindo ainda mais sua experiência e técnica. Desde o ano passado, faz parte da Mika Loka, com a qual se apresentou no Carnaval de Socorro antes de subir ao palco na cidade natal.

“Está sendo extremamente significativo tocar neste Carnaval, pois é a primeira vez que me apresento profissionalmente em Santo Antônio de Posse. É como voltar para casa e retribuir para minha cidade através da cultura local”, declarou Mey, emocionada.

Com sua performance vibrante, Mey não apenas fez história ao se apresentar no município, mas também inspirou novos talentos e reforçou a importância da música como parte da identidade cultural de Santo Antônio de Posse.

O Carnaval na Praça Matriz provou mais uma vez que a festa pode ser um espaço de celebração para toda a família, resgatando tradições e dando palco a artistas que levam o nome da cidade com orgulho. Com energia contagiante e muita folia, a edição deste ano certamente ficará na memória dos presentes.

Mey Fogari

Fotos Possene.com