Carreta roubada é encontrada em posto

A Guarda Civil Municipal de Engenheiro Coelho (GCM) localizou uma carreta roubada, na noite desta segunda-feira (28), em um posto na Rodovia João Tosello. A carreta estava no posto há dois dias e foi devolvida para o dono. Nenhum suspeito foi localizado.

Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal receberam uma ligação informando que havia uma carreta abandonada há dois dias no pátio de um posto, na altura do km 77 da Rodovia João Tosello (SP-147). Quando chegaram no local, consultaram o emplacamento e constou como sendo produto de roubo.

A carreta foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira onde foi feito contato com a vítima. Após elaboração de um Boletim de Ocorrência, a carreta foi devolvida ao dono. Nenhum suspeito foi localizado e caso será investigado.