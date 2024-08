Carro é atingido por trem e pessoa fica presa às ferragens em Mogi Guaçu

Um carro foi atingido por um trem na manhã desta quarta-feira (31) em uma passagem de ferrovia da Avenida Basílio Brugneroto, em Mogi Guaçu (SP). Uma pessoa ficou presa nas ferragens do carro.

O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM) foram acionados para atender o acidente, que ocorreu entre os bairros Jardim Altos do Ypes e Jardim Santa Cruz.

Segundo a PM, as equipes precisaram cortar a lataria do carro para o resgate. Por conta do acidente, o trem ficou parado na linha férrea. A causa do acidente não foi informada até esta publicação.

Em nota, a VLI Intermodal, companhia que administra a ferrovia, afirmou que o local estava sinalizado com todos os procedimentos de segurança, como respeito ao limite de velocidade e alertas sonoros.

“Apesar dos avisos realizados pelo maquinista, não foi possível evitar o acidente”, afirmou a empresa.

A companhia disse que acionou imediatamente seu time de atendimento a ocorrências e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda em nota, a empresa responsável lamentou o ocorrido. “É fundamental que as pessoas estejam sempre atentas nas passagens em nível e que obedeçam aos elementos de sinalização, como placas, avisos e sinais sonoros. Ao cruzar uma ferrovia, pare, olhe e escute”.

Fonte G1

Foto: Reprodução/EPTV