Carro e moto se chocam em cruzamento de Artur Nogueira

Via em que o carro trafegava não possui sinalização de solo

Uma motocicleta se chocou contra um carro no cruzamento de duas ruas no bairro Rezek em Artur Nogueira no início da tarde desta quinta-feira (24).

O veículo Toyota/Etios trafegava pela rua Luciano Carmona quando atravessou a rua Primeiro de Janeiro vindo a ser atingido por uma motocicleta Honda/ Titan.

A rua em que o veículo trafegava, no mesmo sentido da via, não há nenhuma sinalização de ‘pare’.

O motociclista foi socorrido pelo Resgate Municipal de Artur Nogueira para o Pronto Socorro Municipal. Segundo populares, o motociclista não sofreu ferimentos graves.