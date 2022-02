Carro furtado é encontrado em Pedreira

A equipe da Guarda Municipal de Pedreira – GM, localizou um carro com queixa de furto, no bairro Jardim Triunfo.

De acordo com informações a guarnição estava em patrulhamento pelo bairro, quando os agentes se depararam com um veículo GM/Ágile, da cor preta com placas do município de Sumaré, o carro estacionado na via, chamou a atenção dos guardas.