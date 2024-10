Carros modificados são destaque do ‘Sunset Meeting’, no Paulínia Winner Mall Shopping, neste sábado (2)

Para quem deseja conhecer o universo automotivo, a exposição é gratuito; já expositores podem garantir vaga pelo Sympla

Créditos: Arquivo/Sunset Meeting

Os amantes de carros modificados têm um encontro neste sábado (2). O Paulínia Winner Mall Shopping recebe a 9ª edição do Sunset Meeting, no estacionamento do empreendimento, das 15 às 22 horas.

Pela primeira vez em Paulínia, colecionadores, visitantes e fãs de automobilismo poderão conferir diversos modelos de veículos personalizados, com modificações turbinadas, veículos rebaixados, com pinturas exóticas e outras características curiosas. No local, o público poderá interagir com donos destes automóveis e entender ainda mais novos estilos de carros.

Segundo Igor Borges, sócio-diretor do shopping, é uma oportunidade para apaixonados por carros se encontrarem em um ambiente familiar e agradável. “É a oportunidade de quem ama esse mundo se relacionar com quem divide a mesma paixão e, ainda, compartilhar para os outros que não conhecem a fundo. Pensamos na ação como um espaço aberto para todos, de forma organizada e acolhedora”, afirma Igor.

Além disso, DJs vão animar o público ao longo do dia, com muito entretenimento e um repertório diversificado.

Alimentação e diversão para todos

Muito mais do que uma exposição, os visitantes e expositores podem aproveitar a Praça de Alimentação do shopping, com diversas opções gastronômicas. Para as crianças, também há muita diversão com o Parque de Brinquedos Infláveis.

As crianças podem brincar até às 22 horas, com diversos brinquedos, como o Jardim Encantado, T- Rex, Crocodilo, Circo e muitos outros. Os pais ou responsáveis podem adquirir o ingresso na bilheteria do local.

Ingressos

Para os proprietários de carros modificados que quiserem expor seus veículos, é preciso garantir o ingresso no site Sympla, que dá direito a uma vaga na exposição, um adesivo exclusivo do evento e um brinde. Quem tiver interesse apenas em conhecer o universo automotivo, a entrada é gratuita.

No local, é proibido a venda de quaisquer itens, consumo de alimentos e bebidas, uso de cigarros e similares, manobras arriscadas e som automotivo.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida José Lozano Araújo, nº1515 – Nossa Senhora Aparecida.

Serviço

9ª edição do Sunset Meeting

Quando? 02/11, sábado, das 15 às 22 horas

Onde? Estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping – Avenida José Lozano Araújo, nº1515 – Nossa Senhora Aparecida

Entrada: Gratuita para pedestres/ Ingressos no Sympla para expositores

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante ainda no segundo semestre de 2024. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.