Casa Branca vende 50% da matriz Strela e clone por R$ 2,6 milhões no leilão Elo de Raça. Eva foi destaque com valor projetado de R$ 4,96 milhões

A matriz JPN FIV Eva teve 50% de sua propriedade vendidos por R$ 2.479.500,00 no Leilão Elo de Raça, na Expozebu, o que projeta valor final de R$ 4.959.000,00 para a fêmea, que agora é compartilhada pela Casa Branca Agropastoril (já detinha 50%) e a Agropecuária Napemo, a mesma que arrematou Viatina-19 FIV da Mara Móveis no leilão, em 2022.

“Eva é uma matriz fantástica, com qualidade genética indiscutível e habilidade materna diferenciada. A Casa Branca manteve os seus 50% da propriedade de Eva porque tem absoluta certeza do seu excepcional futuro como doadora”, destaca Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca. A Agropecuária Napemo adquiriu 50% de Eva de Marcelo Aguiar Fazano, do Nelore Água.

A Casa Branca vendeu três fêmeas, aspiração de Viatina-19 FIV da Mara Móveis e duas prenhezes. Destaque para Strela FIV do Mura e seu clone Strela TN1 CBA, arrematados por R$ 2.569.500,00 pela Agropecuária Nelore Paranã. A aspiração de Viatina-19, recordista de preço da Expozebu 2022, foi comercializada por R$ 1.200.000,00. Os compradores foram Jorge Nunez del Prado, Jonas Barcellos e Monica Marchett.

No total, o leilão Elo de Raça teve média geral de R$ 1,1 milhão e faturamento total de R$ 19,2 milhões, mantendo-se como um dos mais importantes eventos comerciais da raça Nelore no ano. O leilão é promovido por Casa Branca Mata Velha, HRO, HVP, Di Gênio e Canaã. Além disso, outros 22 criadores convidados participam das ofertas.

“O Elo de Raça é um leilão excepcional, que ano após ano apresenta fêmeas Nelore da mais alta qualidade genética. Por isso, selecionamos nosso melhor, visando contribuir para a disseminação de genética superior e diferenciada”, a diretora da Casa Branca, Fabiana Marques Borrelli.