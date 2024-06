CASA DA MEMORIA À PROCURA DA HISTÓRIA : 70 ANOS! 14ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DA MEMÓRIA

Uma pesquisa histórica de documentos é um alento diário para quem trabalha em uma Casa da Memória. Nada mais salutar e incentivador do que percorrer as casas, contatar famílias em busca de álbuns fotográficos onde se encontram preciosos retratos de tempos passados. Este é o combustível que nos move, por isso apelamos semanalmente através de nossos artigos, para o gosto desta verdadeira gincana extensiva a todos os munícipes. Esta casa reúne além de documentos fotográficos, aqueles textuais, filmo- gráficos, fonográficos, vídeos, em seu acervo sobre a cidade. Porém, nada é suficiente, quando se vasculham palheiros para descobrir uma agulha. Sempre existem fotos e outros documentos inéditos guardados e, às vezes, rasurados com fungos, nos maleiros esquecidos, em porões, forros, cômodos de fundo de quintal ou, nos altos armários.

Convocamos cidadãos de boa vontade, pesquisadores, genealogistas, escolas e alunos que façam deste desafio, uma gincana, um “hobby”. É um gesto de cidadania. Façam-no por respeito a um arquivo público de Jaguariúna, que guardará tal documento, ou sua cópia para a posteridade em benefício da História. Façam por reconhecimento ao legado deixado por seus antepassados. Busquem aqueles guardados, com respeito, por seus avós, pais. Pesquisem! Quem da Família os guardou? Em que casa se encontram? Comentem sobre sua importância! Socializem tais conhecimentos com os familiares! Estes documentos antigos contêm valor para um arquivo público, para a Casa da Memória.

Haverá um trabalho feito por especialistas de higienização destes documentos contra fungos. Após higienizados, serão recuperados, tratados devidamente, escaneados, digitalizados, sua cópia será guardada nos computadores. Os originais após, devidamente preparados, ficarão armazenados em pastas suspensas em papel neutro, não alcalino, em plástico de polipropileno a fim de que não percam sua cor e originalidade em armários deslizantes de aço, sob ar-condicionado 24 h/dia, em mesma temperatura, atravessando todas as estações do ano. Por isso a Casa da Memória Padre Gomes de Jaguariúna é o local público específico, preparado para arquivo das fotografias e demais documentos sobre o Passado da cidade. Nunca um álbum fotográfico legado pelos familiares que já desapareceram, poderá ser queimado, posto para reciclagem, jogado em caçambas, abandonado nas mudanças, destruído.

Mesmo que deste Passado não se tenham boas e felizes lembranças, o conteúdo dos retratos revelará uma paisagem cultural trabalhada pelo povo de uma determinada época que se transformará em fonte de conhecimento daquele tempo. E se este Passado lhe revelar afeto e estima por sua origem, traga este material aqui, porque será preservado para sempre, como pesquisa e estudo. Não desaparecerá. Nós passaremos, mas os documentos aqui serão úteis e permanecerão para sempre.

Neste primeiro semestre de 2024, o trabalho concentra-se na seleção de fotografias e textos reveladores dos 70 anos de Emancipação Político Administrativa de Jaguariúna. O período que vai desde a posse de seu 1º Prefeito Municipal eleito, Joaquim Pires Sobrinho, em 1º de janeiro de 1955 até o presente ano:2024. São 70 anos de construção de nossa História como Município. Jaguariúna deixa de ser Distrito de Paz pertencente ao Município de Mogi Mirim e torna-se autônoma em sua Administração política e administrativa, elegendo seu Prefeito Municipal. Esta grande pesquisa será o assunto da 14ª Exposição fotográfica da Memória que procurará mostrar a todos a paisagem cultural construída por 08 Prefeitos e seu Povo.

Eles revezaram-se em 17 administrações. Alguns foram reeleitos em 2 ou 3 e até 4 vezes. A Cassa da Memória conta com a cooperação do Povo que coopera com o encontro de material específico, assim como com as Secretaria Municipal da Comunicação Social. Esta exposição e pesquisa foram encomendadas pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Gustavo Reis ao fechar a 7ª década de emancipação de Jaguariúna e sua 3ª gestão administrativa. Haverá uma extensão da 14ª Exposição com painéis fotográficos no Centro Cultural “Zi Cavalcânti”. Foi intensa a busca de fotografias, principalmente da gestão do Prefeito Adone Bonetti cujas buscas com familiares não surtiram o efeito esperado, pois filhos e netos não dispõem mais do referido registro. Esta instituição conseguiu com Amigos e com jornais da época tal memória para compor tal história do prefeito que também deixou importante legado.

Tomaz de Aquino Pires