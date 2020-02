OR – Casa de Cultura Hip Hop encerra Projeto ProAC desenvolvido no SAMUCA

A Casa de Cultura Hip Hop em parceria com Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), ministrou durante os últimos 12 meses aulas de Dança, Hip Hop e DJ, aos alunos do SAMUCA – Serviço de Atendimento a Mulher, Criança e Adolescente.

Na quinta-feira, 6 de fevereiro, uma grande festa aconteceu na Quadra de Esportes do SAMUCA, para encerrar o projeto da Casa de Cultura Hip Hop, disponibilizando para as crianças assistidas brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca e algodão doce.

“Por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura conquistamos o apoio das empresas Fernandez Indústria de Papel e Steula Equipamentos Ltda, que proporcioram para mais de 200 crianças atividades como o projeto Hip Hop, uma cultura de rua, que traz uma forma de arte e de atitude que conquistou o mundo e é um estilo de vida de se afirmar como sujeito social, de demarcar um território, valorizar uma identidade cultural e ocupar espaços públicos.

Oferecemos ainda aulas de Dança, MC, Canto e Graffiti”, destacou o professor Samuel Manara (Grilo), ressaltando que a equipe conta ainda com os profissionais de Arte Cultura através do professor Califórnia e o DJ César.

Você sabia que 3% do ICMS devido pode ser destinado para projetos aprovados pelo ProAC. Nenhum valor sairá do caixa da empresa, e sim, deste incentivo fiscal permitido pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além da empresa ter seu logo divulgado em todo material de comunicação, ela cumpre também com seu papel de responsabilidade social junto à comunidade. Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 98178-0677 (Priscila).

A Casa de Cultura Hip Hop tem sua sede localizada na Rua Antônio Provatti, nº 341, Jardim Triunfo, com atendimento as segundas, quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e tarde.