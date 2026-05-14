Casal é rendido durante assalto dentro de casa no bairro Planalto, em Jaguariúna

Criminosos armados invadiram residência, agrediram morador e fugiram levando dinheiro e celular

Um casal foi vítima de um assalto na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Planalto, em Jaguariúna. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Plinio Poltronieri.

De acordo com informações preliminares, um homem de 72 anos e a esposa, de 59, foram rendidos por dois criminosos armados que invadiram o imóvel durante a tarde.

Os assaltantes levaram R$ 1.300 em dinheiro e um aparelho celular pertencente ao filho menor do casal. Durante a ação criminosa, a mulher foi amarrada e o homem sofreu ferimentos no rosto.

Após o roubo, os criminosos fugiram pelos fundos da residência antes da chegada da Polícia Militar. Equipes realizaram buscas pela região na tentativa de localizar os suspeitos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do crime e trabalhar na identificação dos envolvidos.

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