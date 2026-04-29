Inscrições para audições da Escola das Artes terminam nesta sexta em Jaguariúna

Seleção é para espetáculo inspirado em O Rei Leão e inclui avaliações de dança, canto e interpretação

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa que termina nesta sexta-feira, dia 1º de maio, o prazo para inscrições das audições da Escola das Artes. Neste ano, os selecionados irão participar de um espetáculo inspirado na história de O Rei Leão.

As audições serão realizadas na unidade da Escola das Artes, localizada no Parque Luiz Barbosa, com programação dividida em dois dias. No sábado, dia 2 de maio, acontecem as avaliações de dança, e no domingo, dia 3, serão realizadas as provas de canto e interpretação. As atividades começam a partir das 9h.

Os candidatos inscritos serão avaliados nas três áreas artísticas e terão a oportunidade de demonstrar talento e expressão para integrar o elenco da montagem. A proposta é reunir participantes engajados para compor um espetáculo que promete envolver o público.

A Secretaria de Cultura reforça o convite para que interessados participem do processo seletivo e destaca que as inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online até o encerramento do prazo.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [producaocultura@jaguariuna.sp.gov.br](mailto:producaocultura@jaguariuna.sp.gov.br).

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