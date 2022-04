Casos confirmados de dengue chegam a 16 no município

Subiu para 16 o número de casos de dengue confirmados esse ano em Itapira. Essa semana foram quatro novos positivos, sendo três autóctones (contraídos no próprio município) dos bairros Della Rocha, Loteamento João de Barros e Penha do Rio do Peixe e um indeterminado. Desde janeiro foram 52 notificações.

Os quatro pacientes – três homens e uma mulher – se recuperam em suas casas e não precisaram de hospitalização. As ações de bloqueio e busca ativa nos bairros afetados são feitas pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e dos Agentes de Endemias.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo para que a população elimine os criadouros do mosquito Aedes aegypti de suas residências. Cidades vizinhas também registram aumento de casos da doença e já estão em estado de alerta.