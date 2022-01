Casos de Covid-19 voltam a subir em Artur Nogueira e Hospital Municipal bate recorde de atendimento

Em um mês, casos ativos da doença aumentaram de 8 para 106 pessoas



Após as festividades de final de ano, os casos de Covid-19 em Artur Nogueira voltaram a subir. A realidade pode ser constatada através do aumento do número de atendimentos no Hospital Municipal que bateu recorde nesta semana. Segundo dados coletados diariamente, em apenas um mês, os casos ativos da doença passaram de 8 para 106 pessoas.

A Secretaria de Saúde afirma que ao todo foram realizados 751 atendimentos nesta segunda-feira (3), sendo 540 no pronto-socorro e 211 na tenda Covid. “Em um dia, realizamos 204 testes rápidos de Covid, dos quais 44 foram positivados. Permanecemos monitorando o cenário epidemiológico e é válido lembrar que há também outros vírus em circulação, como o influenza”, alertou a secretária Angela Pulz Delgado.

“Estamos vivendo, ao mesmo tempo, duas viroses respiratórias. O destino da população está sendo o mesmo: o Hospital Municipal, no PS e na Tenda Covid. O recorde no atendimento se dá por esse motivo. Mas, a Secretaria está garantindo atendimento a todos os que procuram as unidades médicas”, completa Angela.

A Prefeitura lembra que todos os 12 Postos de Saúde Familiar (PSFs) do município estão abertos, de 7h às 17h, e os atendimentos não urgentes seguem sendo ofertados nesses locais. Já o Pronto-Socorro do Hospital Municipal deve ser procurado em casos de urgências e emergências.

CUIDADOS PREVENTIVOS CONTINUAM

A Secretaria de Saúde orienta para que os cuidados preventivos continuem, como uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomerações e a dose de reforço da vacina.

Atualmente, 80% da população nogueirense tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 76%, a segunda.

Em Artur Nogueira, a dose adicional pode ser aplicada após 4 meses da última. Vale ressaltar que a dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco.

COMPARATIVO

03/12/2021

Suspeitos: 1

Confirmados: 5.800

Recuperados: 5.645

Ativos: 8

Óbitos: 147

Descartados: 22.343

Em isolamento domiciliar: 7

Pacientes em UTI: 0

Pacientes em enfermaria: 2 fora do município

03/01/2022

Suspeitos: 1

Confirmados: 5.916

Recuperados: 5.662

Ativos: 106

Óbitos: 148

Descartados: 22.917

Em isolamento domiciliar: 100

Pacientes em UTI: 1 fora do município

Pacientes em enfermaria: 1 fora do município