CAT Sesi Mogi Guaçu abre inscrições para fase municipal dos Jogos do Sesi nesta terça (19/04)

Considerados um dos maiores encontros esportivos do país, o 74º Jogos do Sesi retorna de forma presencial. O evento promove a qualidade de vida, o trabalho integrado e celebra a força e o talento da indústria.

No decorrer do ano, os colaboradores de diferentes empresas participam da fase municipal, regional e a final estadual dos Jogos do Sesi, disputadas em modalidades coletivas e individuais, no feminino e masculino, nas categorias adulto e máster.

As inscrições para a fase municipal dos Jogos do Sesi em Mogi Guaçu estarão abertas a partir desta terça-feira (19/04) nas seguintes modalidades: Futebol Society, Futsal, Voleibol, Vôlei de Areia, Truco, Tênis de Quadra e Natação.

Podem participar dos Jogos do Sesi trabalhadores-atletas da indústria paulista que estejam registrados na empresa há pelo menos trinta dias anteriores à data limite de inscrição da respectiva modalidade, estagiários contratados pela empresa, jovens aprendizes com vínculo empregatício e terceiros que prestem serviços para a empresa, desde que a empresa esteja de acordo.

Funcionários aposentados também poderão se inscrever pela última empresa constante na carteira profissional. A idade mínima para a inscrição é 16 anos.

Mais informações e inscrições no site https://mogiguacu.sesisp.org.br