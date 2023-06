“Cavalgada do Rancho Dimas” será realizada no domingo, 9 de julho em Pedreira

Pedreira está se preparando para receber a emocionante “Cavalgada do Rancho Dimas” no domingo, 9 de julho. O evento, que tem saída prevista às 10h em frente à lanchonete Piu Piu Lanches, promete reunir amantes da cultura sertaneja em um dia repleto de emoção e diversão.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Cavalgada conta com a organização de Rodrigo Moreira, e promete ser um evento inesquecível para todos os participantes.

O Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento compartilhou sua expectativa em relação à ação. “Eventos como este são fundamentais para preservar nossas raízes culturais e estimular o turismo na região. A cavalgada promete ser uma jornada emocionante, onde os participantes poderão apreciar boa música com diversas duplas sertanejas que animarão o evento”, ressaltou.

O Prefeito Fábio Polidoro demonstrou entusiasmo ao falar sobre o evento, destacando a importância de ações culturais que valorizam as tradições da região. “A ‘Cavalgada do Rancho Dimas’ é uma oportunidade para estreitar os laços da comunidade. É com muito prazer que apoiamos esse evento, fortalecendo assim nossa identidade e promovendo momentos de integração entre as pessoas”, concluiu.

Os participantes percorrerão um trajeto pré-determinado, que passará pelas seguintes ruas e avenidas: Avenida Papa João Paulo XXIII, Avenida Dr. Sylvio de Aguiar Maya, Siqueira Campos, XV de Novembro, Pedro Ferrari, Avenida Antônio Serafim Petean, Rua Cananeia, Rua José Stranieri, Alfredo Sitta, Sérgio Cozer e Estrada Municipal Olival Pires, seguindo pela Rua Divo Bernadin e Primo Ângelo Berloffa, no Distrito Industrial. A organização do evento conta com o apoio de vários comércios da cidade, e estima a presença de cerca de mil pessoas que deverão prestigiar a cavalgada.