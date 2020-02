CDHU abre inscrições para casas em Eleutério

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo abre no próximo dia 20 as inscrições para o sorteio de moradias do Empreendimento Itapira Q – Eleutério. Ao todo, são 41 unidades.

As inscrições são online e podem ser feitas pelo site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br) ou através do aplicativo de celular Kaizala (disponível nas lojas de aplicativo App Store e Play Store) até às 16h30 do dia 26 de fevereiro.

Para os que não possuem acesso à internet haverá plantão de atendimento na EMEB ‘Joaquim Vieira’, em Eleutério, nos dias 20 e 21 das 8h00 às 16h00 e dos dias 22 ao dia 26 das 8h00 às 12h00. Os candidatos precisam apresentar email pessoal e celular para receber o código de acesso do cadastro.

Para ter o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal os candidatos precisam comprovar renda familiar mínima para financiamento de R$ 1.200 a R$ 5.817,75, apresentar toda documentação pessoal, incluindo comprovante de estado civil devidamente definido, não possuir pendência com a Receita Federal e não possuir restrições junto aos órgãos de proteção de crédito (SPC, Serasa e outros).

O edital completo com todas as informações necessárias está disponível para consulta no site www.itapira.sp.gov.br/planejamento/eleuterio.