CDHU alerta para golpe do boleto de cobrança falso pelo WhatsApp

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) alerta para a ação de golpistas que estão acessando mutuários da companhia pelo Whats App para fazer cobranças falsas. As fraudes foram identificadas nas regiões de Franca, Marília, Campinas e Ribeirão Preto.

Nas ligações, os estelionatários fazem a cobrança e oferecem negociação em valores inferiores à dívida que a família tem com a CDHU, e ameaçam de retomada de imóvel. Eles pedem para fazer transferência bancária, pagamento por aplicativo na internet ou emitem boleto bancário falso, sempre pelo Whats App, com perfil em que aparece uma imagem de uma moça com crachá com cordão da CDHU.

A CDHU comunica que está tomando todas as providencias necessárias para coibir a ação destes golpistas. “Já determinamos o registro de um boletim de ocorrência por crime cibernético pelos escritórios regionais e uma completa varredura em nossos bancos de dados para verificar se houve violação e acesso a informações sigilosas de nossos mutuários para praticar essa fraude”, afirmou o diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin.

Ele esclarece que a companhia não solicita depósito ou transferência bancária para pagamento de boletos ou quitação de débitos e que todas ações de cobrança judicial, reintegração de posse e despejo estão suspensas por conta da pandemia. “Peço aos mutuários que fiquem atentos a esse novo golpe na praça e, em caso de dúvida, acessem o site http://www.cdhu.sp.gov.br ou liguem para o Alô CDHU no telefone 0800 000 2348”.

As famílias contatadas estão sendo orientadas a fazer Boletim de Ocorrência, independentemente de terem efetuado ou não pagamento.