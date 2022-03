Ceaflor homenageia mulheres que inspiram

Nesta semana que antecede 8 de março, web série exibida no feed do Instagram @ceaflor é protagonizada por mulheres que atuam no maior mercado de flores e plantas do País e ampliam, cada vez mais, a presença feminina no agronegócio brasileiro.

O sol ainda está nascendo quando elas chegam ao mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura e decoração para mais um dia de trabalho e de negócios. Mas, na tarde e noite anterior, já organizaram a casa, verificaram produção, checaram as tarefas das crianças na escola e deixaram o almoço encaminhado para o dia seguinte. Essas mulheres inspiradoras que ganham cada vez mais espaço no CEAFLOR são especialmente homenageadas neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Uma dessas histórias é protagonizada pela Eduarda Diogo. No comando logístico da carga e descarga dos mais de 750 caminhões que circulam no Ceaflor às segundas e quartas-feiras, ela chega ao mercado de flores às 5h da manhã, bem antes de o movimento começar, para checar se cada caminhão que pernoitou no entreposto está na doca indicada no dia anterior, pois a logística que ela operacionaliza, não apenas facilita como acelera o processo de carregamento. Eduarda conta que no início foi difícil comandar essa operação, pois alguns caminhoneiros questionavam sua autoridade. Hoje, porém, sente-se respeitada e até ganha mimos dos motoristas, como paçoquinha e flores.

A web série “Mulheres que inspiram”, entre muitas outras histórias, conta a da Ângela Franco de Lima, da Gouveia Flores, que, apesar de já nascer entre as flores porque sua família já atuava no segmento, resolveu empreender a partir da chegada do Ceaflor. Emocionada, ela reforça que para chegar onde está contou com o apoio fundamental de outra mulher incrível, a própria mãe, que também trabalha com produção de flores e investiu na compra de um box, hoje administrado por Ângela e seu irmão.

Flores para homenagear as mulheres

Economicamente, a data do Dia da Mulher já está entre as principais do setor de flores e plantas, e a cada ano ganha destaque pela simbologia de associar a delicadeza das flores para presentear e homenagear a força das mulheres.

Entre as flores mais vendidas neste período, a rosa é a campeã, porque muitas empresas adquirem botões em tubetes, que vêm com um pouco de água, para presentear clientes e funcionárias. Para as mulheres mais próximas, os buquês são os preferidos, até porque a partir da imensa variedade de opções de flores e plantas, há cores e formatos diversos, para todos os gostos e bolsos.

Sobre o CEAFLOR

O CEAFLOR é um dos mais completos mercados de flores da região de Holambra. Dedicado à comercialização de flores de corte e em vasos, plantas ornamentais e grande diversidade de acessórios para floricultura, paisagismo e decoração, abriu as portas em 2019 já está finalizando sua primeira expansão. Com o CEAFLOR, a região passou a responder por cerca de 65% de todas as flores e plantas comercializadas no Brasil.

Idealizado por um grupo de empresários e produtores com grande experiência no setor, o CEAFLOR reúne atualmente 350 empresas. Está instalado na Rodovia Prefeito Aziz Lian, Km 29,5, via que dá acesso a Holambra a partir da Rodovia Campinas-Mogi-Mirim (SP 340), onde dispõe, atualmente, de 676 pontos de venda separados por áreas de atuação entre acessórios para floricultura, jardinagem e decoração, comércio de flores de corte, de flores em vasos e plantas ornamentais para paisagismo.