Ceasa faz balanço positivo de participação na 31º Enflor e 19ª Garden Fair

Crédito: Divulgação

Vitrine para o mercado varejista do de segmento plantas e acessórios, o evento reuniu mais de 16 mil profissionais da floricultura, decoração e paisagismo de todo o país

O 31º Encontro Nacional de Floristas (Enflor) e 19ª Garden Fair, em Holambra, entre os dias 14 e 16 de julho, foi oportunidade para que permissionários das Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) acompanharem as tendências e lançamentos de novos produtos do segmento de flores, plantas, decoração de festas e eventos, acessórios para floriculturas, paisagismo e jardinagem.

Os eventos também possibilitaram a realização de novos negócio e o estreitamento de laços entre permissionários, clientes e fornecedores.

“A Ceasa, como todos os anos, participa e marca presença e se se posiciona como um dos maiores Mercados Permanentes de Flores”, afirma Valter Greve, presidente da Ceasa.

Os três dias da feira na alameda Maurício de Nassau, no Parque da Expoflora, em Holambra, reuniu cerca de 16 mil profissionais da floricultura, decoração e paisagismo de todo o país. A Associação dos Produtores, Comerciantes do Mercado de Flores de Campinas (Aproccamp) também avalia de forma positiva a presença da Ceasa nos eventos.

Para o permissionário Vanderlei Bueno Júnior, do Box I 13 Júnior bonsai e kokedamas, participar de mais esta edição do Enflor foi uma ótima oportunidade para fortalecer os relacionamentos, ou seja, é um ambiente favorável para os permissionários terem contato com seus clientes e fornecedores. “E neste ano, nós conseguimos ótimos contatos de empresas que estão interessadas em se estabelecer no Mercado de Flores, enfim, conseguimos fazer um posicionamento da marca bem efetivo, então foi bem produtivo, destaca o comerciante.

31º Encontro Nacional de Florista

O evento é voltado para floristas, paisagistas, arquitetos, decoradores, organizadores de festas, promotores de eventos, produtores, atacadistas e distribuidores de flores e plantas, o Enflor apresenta anualmente ao mercado as tendências nestes segmentos.

Houve também uma feira de negócios, onde 180 empresas expositoras vão apresentar novidades e lançamentos em flores e plantas, acessórios para floriculturas, jardinagem, decoração de festas, ferramentas, embalagens, tecidos.