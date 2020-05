CEGEP MANTÉM ATIVIDADES COM AULAS ONLINE

Mediante o isolamento social que está sendo enfrentado, as aulas do CEGEP (Centro Guaçuano de Educação Profissional) “Governador Mário Covas” tiveram suas aulas presenciais canceladas a partir do dia 23 de março de 2020, mediante o decreto municipal nº 24.371, publicado em 10 de março de 2020.

A instituição oferece os cursos técnicos de Alimentos, Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Logística, Imagem Pessoal, Eletrônica, Edificações e Administração, mas as aulas estão ocorrendo de forma online, por meio da plataforma Zoom, para que não haja aglomerações e que o calendário autenticado pela diretoria de ensino de Mogi Mirim seja seguido corretamente.

O CEGEP ainda não tem uma data certa para a abertura das matrículas do segundo semestre. Para mais informações, contato pode ser feito pelo CEGEP através dos números 3851-8585 e 3818-3030.