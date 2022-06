Cegep promove exposição de cursos técnicos no Boulevard Shopping

No sábado, 25 de junho, o Centro Guaçuano de Educação Profissional Governador Mário Covas (Cegep) realizará a Mostra de Cursos Técnicos. O evento será no Boulevard Shopping, no Centro, das 10h às 22h, durante o período de funcionamento do comércio local. Na área, serão montadas exposições dos cursos de Administração, Edificações, Eletrônica, Logística, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Recursos Humanos.

O diretor-geral do Cegep, João Pansani, contou que o objetivo da mostra é apresentar para a população os ensinos profissionalizantes que são oferecidos pela instituição. “Pretendemos levar ao conhecimento do público que transitar pelo espaço todo o leque de possibilidades que o ensino técnico pode abrir, além de expor as particularidades de cada curso”, disse.

Segundo ele, assim, mais pessoas poderão conhecer a estrutura física, humana e curricular que dispõe o Cegep. “Queremos divulgar, por meio dessa exposição, a preciosidade que o Cegep é. Temos uma estrutura muito boa e de portas abertas para receber os alunos interessados, com o nome e qualidade que a escola possui”, afirmou.