Cegep realiza aula prática sobre evacuação de emergência

Nesta quarta-feira, 31 de agosto, o Centro Guaçuano de Educação Profissional (Cegep) realizou uma aula prática de simulação de incêndio nas dependências da escola. O projeto interdisciplinar, que faz parte da grade curricular de evacuação de emergência do curso técnico de Segurança do Trabalho, envolveu cerca de 250 pessoas, entre alunos, funcionários e corpo docente.

A evacuação foi realizada na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, no Imóvel Pedregulhal, do cruzamento desta via com a Avenida Paulista até a Rua Vereador Eugênio Mazon.

O evento contou com a participação do SAMU, Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal GCM), Corpo de Bombeiros, além da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que por meio de seus equipamentos e representantes fizeram com que a simulação fosse bem-sucedida.

“Muito bom ver os nossos alunos se envolvendo e colocando os conhecimentos teóricos à prova, na prática. Nossa maior preocupação é formar grandes e éticos profissionais, que saibam o que fazer em situações de perigo”, comentou o diretor-geral do Cegep, João Pansani.