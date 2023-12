“Celebrando a Formatura PROERD 2023 em Engenheiro Coelho”

O Comando do 19° Batalhão de Polícia Militar do interior, Tenente Coronel PM Adriano Faniek D’Angelo, em parceria com a Prefeitura de Engenheiro Coelho, realizaram a Formatura 2023 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O evento aconteceu na noite de quinta-feira (30) no ginásio Poliesportivo Mário Covas, gentilmente cedido pela prefeitura, assim como o sistema de som.

O ginásio estava repleto de familiares dos alunos, proporcionando um colorido todo especial. Às 19h30, teve início a cerimônia de formatura com mais de 300 alunos dos quintos anos das EMEIEFs Mariza Franco de Oliveira Paes, Eliza Franco de Oliveira, José Forner e do colégio Unasp.

Estavam presentes o Prefeito Dr. Zeedivaldo, os vereadores Cristiano Wagner Gomes e Washington Wagner Lopes, além do Secretário de Educação, Professor José Paulo Martini, a Gerente de Ensino Maria Lúcia Barros Kettle, a Coordenadora Pedagógica Carla Lopes, acompanhados das professoras e diretoras das unidades escolares. Também estiveram presentes o Capitão PM Benedito Agnaldo, o Sargento Michel Paul Gonçalves Pereira Menatti, o Cabo PM Willian Corrêa e o Cabo PM Oliveira.

O Prefeito Dr. Zeedivaldo disse que o município se sente honrado e feliz por este trabalho de prevenção às drogas. “Essas crianças que aqui estão hoje merecem os nossos parabéns, pois jamais vão esquecer o que aprenderam através do PROERD. Pelo segundo ano consecutivo que participo desse evento maravilhoso e saibam que, se precisarem de mim, estarei sempre à disposição. Amigos e amigas que aqui estão, todos estão de parabéns, pois acompanhar o seu filho nessa formatura demonstra todo o amor e carinho que vocês têm pelos seus filhos. Mais uma vez, parabéns e da minha parte, podem contar sempre comigo!