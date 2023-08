Célia Leão convida Engenheiro Coelho a debater: Pessoas com Deficiência – O Que Falta Conquistar?

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

Participe da Palestra Especial na Câmara Municipal em 30 de Agosto às 19h.

Um evento imperdível está prestes a acontecer em nossa cidade! No dia 30 de agosto, a renomada Célia Leão, presidente do Comitê LIDE Inclusão, estará em Engenheiro Coelho para ministrar uma palestra instigante sobre um tema crucial: “Pessoas com Deficiência – O Que Falta Conquistar?”. Este evento especial foi organizado em parceria com o SEBRAE e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Célia Leão é uma das vozes mais influentes no cenário da inclusão social em nosso país. Sua vasta experiência como presidente do Comitê LIDE Inclusão a tornou uma referência quando se trata de políticas e práticas inclusivas. Com sua liderança, ela tem desempenhado um papel fundamental na promoção de oportunidades iguais para pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade.

A palestra de Célia Leão será uma oportunidade única para a comunidade de Engenheiro Coelho se envolver em uma discussão significativa sobre inclusão. O evento acontecerá na Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, às 19h do dia 30 de agosto, e será aberto a todos os interessados.

*Por que participar?*

1. *Conhecimento*: A palestra proporcionará informações valiosas sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência e as iniciativas que buscam promover a igualdade de oportunidades.

2. *Networking*: Você terá a chance de se conectar com pessoas engajadas na causa da inclusão.

3. *Impacto local*: Ao participar deste evento, você estará contribuindo para um debate construtivo sobre como Engenheiro Coelho pode se tornar mais inclusiva.

4. *Inspiração*: Célia Leão é uma oradora cativante e inspiradora, que compartilhará histórias e insights que podem motivar todos nós a fazer a diferença em nossa comunidade.

Vamos nos unir como comunidade para discutir questões importantes de inclusão e trabalhar juntos para criar um futuro mais igualitário para todos. Marque a data em seu calendário e junte-se a nós no dia 30 de agosto às 19h na Câmara Municipal de Engenheiro Coelho para esta palestra imperdível com Célia Leão. Sua presença fará a diferença!