CEMAAE: REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Criado pela Lei 5.520, de 6 de setembro de 2013, mas inaugurado no dia 19 de agosto de 2014, o Cemaae (Centro Educacional Municipal de Apoio e Atendimento Especializado) “Rachel Ramazini Mariotoni” tem se destacado na referência no atendimento educacional especializado aos alunos da Rede Municipal de Ensino com deficiências auditiva, visual, intelectual e múltipla, e portadores de TEA (Transtorno de Espectro Autista) e algumas síndromes, como Down e Kabuki.

Reinaugurado em outubro de 2021 pelo prefeito Paulo Silva, após passar por uma ampla reforma, o espaço atende atualmente 81 alunos especiais das mais diferentes deficiências e síndromes, com idades que variam de 4 a 39 anos, em período contrário a sala regular municipal em que estão matriculados. Oferece transporte e refeições gratuitamente. Sua função é a de garantir a inclusão dos alunos deficientes, oferecendo suporte e condições para que desenvolvam e participem ativamente da sociedade.

Para atender a demanda, o Cemaae conta com um quadro de colaboradores composto por 16 funcionários, que inclui uma diretora, uma secretária, dois inspetores de alunos, uma merendeira, uma servente, e 10 professores especializados.

O trabalho do corpo docente em conhecer as dificuldades dos alunos atendidos e definir a metodologia de trabalho educacional, proporcionar um ambiente escolar inclusivo, é fruto de uma articulação bem alinhada com o professor da sala de regular, feita através de relatórios pedagógicos de encaminhamentos para atendimentos no Cemaae, visitas nas escolas para observação e orientações dos alunos nas salas regulares, contato com diretores e coordenadores das unidades escolares em que os alunos estão matriculados e contato com a família.

Todo trabalho é realizado em uma estrutura que possui oito salas de aula; laboratório de informática; sala de arte, sala de integração sensorial, secretaria; diretoria; salas de espera; lavanderia; dispensa; almoxarifado; banheiros diversos; pátio coberto; cozinha; cozinha experimental, refeitório e amplo espaço aberto.

Dentre as atividades diárias, há os cuidados com o comportamento (como se relacionar, boas maneiras, como se apresentar, seguir horários e regras socialmente aceitáveis); aulas de culinária; limpeza e organização do espaço utilizado; aulas na área cultural, como dança, música e arte, dentre outras; pratica esportivas e de lazer; atividades de Educação para o Trabalho, como treinamento e orientações para a descoberta da aptidão profissional; e áreas de apoio, como as reuniões e palestras com os pais.

O Cemaae é vinculado à Secretaria de Educação e tem como colaboradores diretos as secretarias de Mobilidade, Saúde, Assistência Social, Cultura e Turismo, Segurança Pública, Obras e Habitação Popular, e Planejamento. Ou seja, todas as secretarias das áreas sociais e outros que se fizerem necessários, pois a inclusão da pessoa com necessidades educativas especiais não está ou se fará em um único segmento.

Por isso, a missão do Cemaae é trabalhar hábitos, habilidades e atitudes necessárias a um processo de Profissionalização Educacional, ampliando assim as oportunidades adaptativas aos vários tipos de atividades. Todos os atendimentos tem acompanhamento constante de uma equipe multidisciplinar. A individualidade de cada educando é respeitada ao máximo para que todos se desenvolvam da melhor maneira possível.

Sua função é a de garantir a inclusão dos alunos deficientes, oferecendo suporte e condições para que desenvolvam e participem ativamente da sociedade, revelando as suas potencialidades para que possa, com as condições favoráveis proporcionadas pelo Cemaae, realizar efetivamente o seu processo de aprendizagem, profissionalização e inclusão social.

“Através de projetos e atendimento especializado, a inclusão está sendo efetivada pelo município, promovendo o desenvolvimento dos alunos deficientes e reduzindo barreiras no ambiente escolar”, destacou a diretora Edina Valéria Ferreira de Lima.