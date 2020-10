Cenário da pandemia em Holambra é estável, mas cuidados ainda precisam ser mantidos

O departamento municipal de Saúde de Holambra confirmou esta semana 20 novos casos de COVID-19. Agora a cidade contabiliza 415 registros. Destes, 399 já são considerados curados. Outras 36 pessoas aguardam resultados de exames. Apenas uma delas está internada. O bairro Imigrantes é o que mais soma confirmações: 84. Em seguida vem o Palmeiras, com 39 e o Centro, com 38.

Para o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o cenário epidemiológico da pandemia em Holambra evidencia uma estabilidade que se mantém desde final de junho, com tendência de diminuição gradual dos casos ao longo do mês de outubro. “É importante ressaltar que os dados são analisados semanalmente e que a curva de contágio é dinâmica e dependente do comportamento da população”, disse.

Ele reforça a importância do distanciamento social, do uso de máscaras de proteção e da manutenção dos cuidados com a higiene. Em casos de sintomas respiratórios leves, a recomendação é que os moradores procurem atendimento no PSF mais próximo da residência. Em caso de falta de ar e febre alta o paciente deve se dirigir diretamente à Policlínica Municipal.

Confira o número de registros por bairros:

Alegre – 20

Borda da Mata – 6

Camanducaia – 19

Centro – 38

Condomínio Nova Holanda – 9

Condomínio Palm Park – 7

Condomínio Vila de Holanda – 6

Condomínio Duas Marias – 0

Condomínio Flor D´Aldeia – 0

Fundão – 34

Groot – 33

Imigrantes – 84

Jardim das Tulipas – 25

Jardim Flamboyant – 20

Jardim Holanda – 12

Jardim Morada das Flores – 4

Palha Grande – 3

Palmeiras – 39

Parque dos Ipês – 29

Vila Nova – 7