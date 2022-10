CENSO DO IBGE JÁ VISITOU 24 MIL PESSOAS EM JAGUARIÚNA

Cerca de 24 mil pessoas já foram recenseadas em Jaguariúna até o

último dia 27 de setembro, segundo balanço divulgado pela

coordenadoria do Censo Demográfico 2022 na cidade. O número

corresponde a aproximadamente 40% da população do município.

Segundo Rubens Pires de Camargo, coordenador do Censo em Jaguariúna,

foram visitados até a data do balanço 12.765 domicílios em 28

setores, de um total de 109. Um total de 2.910 domicílios estavam

fechados e, portanto, os moradores não puderam ser recenseados.

Camargo ressalta que os trabalhos seguem dentro da expectativa, mas as

residências fechadas e a recusa de muitos moradores em responder ao

questionário do Censo, além da dificuldade de acesso a algumas

localidades, são as principais dificuldades encontradas que contribuem

para um prazo maior para a conclusão da coleta de informações.

A Lei Federal nº 5.534/1968 prevê a obrigatoriedade na prestação das

informações estatísticas colhidas para o Censo 2022 e que vão servir

de base para a formulação de políticas públicas e para a

distribuição de recursos da União. O infrator está sujeito a multa.

O Censo Demográfico de 2022 é realizado e coordenado pelo IBGE,

órgão federal vinculado ao Ministério da Economia e responsável por

organizar a consulta, que ocorreu pela última vez no País em 2010. Os

recenseadores atuam uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE.