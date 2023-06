CENSO: JAGUARIÚNA É UMA DAS CIDADES COM MAIOR CRESCIMENTO POPULACIONAL DA RMC

Jaguariúna é uma das cidades que mais registrou aumento populacional em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), de acordo com dados oficiais do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na manhã desta quarta-feira, dia 28 de junho. A cidade soma um total de 59.347 habitantes, contra 44.311 registrados no Censo de 2010, ou seja, um crescimento populacional de 33,9%, o segundo maior da região.

O município só ficou atrás de Paulínia, que teve um aumento de 34,5% no número de habitantes (110.537 em 2022 contra 82.146, em 2010) e foi a cidade que mais registrou expansão demográfica na RMC, segundo o Censo.

Nos últimos anos, Jaguariúna tem se destacado com altos índices de qualidade de vida e atraído grandes empresas, o que contribui para o crescimento da cidade. Também apresenta excelentes indicadores na Saúde e na Educação públicas.

O município conquistou importantes títulos que avalizam a qualidade de vida ofertada aos moradores, como os selos de Cidade Amiga do Idoso, Cidade Mais Inteligente e Conectada do país, Município VerdeAzul e Cidade Amiga dos Animais, entre outros.

Em todo o Brasil, são 203 milhões de pessoas vivendo em 90,6 milhões de domicílios. O Censo 2022 foi feito com dois anos de atraso e levou 10 meses de coletas em campo.

Foto: arquivo