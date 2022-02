Centro Cultural de Mogi Mirim recebe

Exposição ‘Brasil + Japão = Amizade’

O espaço 2 do saguão do Centro Cultural “Lauro de Monteiro Carvalho e Silva”, em Mogi Mirim, recebe a partir desta terça-feira (1º), a exposição ‘Brasil + Japão = Amizade’. A mostra, que será aberta às 20h00, tem o objetivo de demonstrar que a arte une pessoas, culturas e continentes.

A exposição contará com pinturas de Ayako Honda, Adão Mestriner e Rosangela Scheithauer e permanecerá no Centro Cultural até o dia 4 de março. Vale ressaltar que é obrigatório o uso de máscara, entre outras medidas de segurança sanitária. A ocupação máxima será de somente 50% da capacidade da exposição. Será ainda exigido o comprovante de vacinação (passaporte vacinal) contra a Covid-19 para todos com idade igual ou superior a 12 anos.