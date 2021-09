Centro Cultural recebe exposição do artista Erik Machado

Nesta sexta-feira, 3 de setembro, às 19h30, acontecerá a abertura da exposição “Vícios Vitalícios” do artista Erik Machado com apresentação de artes plásticas e visuais. A exibição ocorrerá no hall de entrada do Centro Cultural de Mogi Guaçu, situado na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo. A entrada é gratuita e a mostra poderá ser visitada até o dia 24 de setembro.

Segundo o artista, seu trabalho tem como metodologia a teoria do oprimido de Paulo Freire e propostas triangular de Ana Mae Barbosa. “Procuro sempre me atualizar baseando em modos de me adaptar a novos métodos, produzindo murais que fomentem a cultura local”, diz ele.

O assessor da Secretaria Municipal de Cultura, Rodrigo Peguin, comenta que o Centro Cultural está oferecendo uma programação inovadora. “Estamos priorizando em nossas exposições a relação entre a arte, a tecnologia e as novas linguagens artísticas”.

As visitas seguirão todos os protocolos recomendados no combate a pandemia da Covid-19. “Adotamos diversas medidas sanitárias necessárias para garantir uma visitação segura e adequada ao nosso público”, explicou o assessor