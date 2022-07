Centro Cultural recebe exposição do artista Nei Chagas

A partir desta terça-feira, 5 de julho, o artista Nei Chagas inicia a exposição de suas obras no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Os desenhos são o foco principal da mostra, que pode ser apreciada de segunda a sexta-feira das 8h às 16h até o próximo dia 28 de julho. A entrada é franca.

Essa será a primeira vez que o artista expõe seus trabalhos em um espaço público. “Me apaixonei pelos desenhos por meio das histórias em quadrinhos. Minha família era humilde e não tinha condições de comprar as revistinhas, então, eu tinha que me ater as que achava”, contou.

Por questões familiares, teve que abandonar os estudos no começo da adolescência para trabalhar, mas a paixão pelo desenho e pintura não morreu. “Dei continuidade com os materiais que tinha a minha disposição, sem a pretensão alguma de me tornar profissional sempre buscando me aperfeiçoar e pintando com muito amor”.

Nei Chagas vive no assentamento Horto Vergel, em Mogi Mirim, e tem como objetivo desenvolver um projeto para ensinar o oficio às crianças do local de forma gratuita. No entanto, tem dificuldades para conseguir os materiais necessários.

“São mais de 80 crianças que seriam contempladas pelo projeto. Acredito que com essa exposição terei mais visibilidade para obter alguma coisa para este projeto viabilizando o mesmo por meio de patrocinadores. É a arte transformando a existência e ressignificando o olhar das pessoas sobre a vida”, comentou.