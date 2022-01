Centro de Enfrentamento ao Covid-19 é reativado

Os horários de atendimento no CEC é de segunda à sexta-feira, das 8h às 15h30

O Centro de Enfrentamento ao Covid-19 (CEC) de Cosmópolis voltou a funcionar após o número de casos ativos da doença explodir novamente, não somente no município, mas, em toda e região. Na tarde da última quarta-feira (12), a Prefeitura de Cosmópolis anunciou o retorno das atividades no local com os testes.

A nota oficial na íntegra diz:

“A Prefeitura Municipal de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Saúde, informa que em virtude do aumento das solicitações para realização de testes de COVID-19 e do atual cenário emergencial, o local de testagem foi alterado.

Os testes que antes eram realizados na UBS CII, passam a ser realizados no CEC (Centro de Enfrentamento ao COVID-19), localizado na Avenida Ester – Paineiras.

A partir de hoje (12), os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Lembramos ainda que para a devida realização dos testes, é necessário que o cidadão esteja munido de um encaminhamento médico.”

Vale lembrar que os horários de atendimento no CEC é de segunda à sexta-feira, das 8h às 15h30.