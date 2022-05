Centro de Fisioterapia itapirense vira referência para a Prefeitura de Colina

Na manhã desta sexta-feira, 29, o prefeito Toninho Bellini recebeu a Secretária de Saúde de Colina (SP), Dra. Sadia Daher Rodrigues Ferreira, e a conduziu para uma visita técnica ao Centro de Fisioterapia “Oscar Pires de Andrade”, na Vila Ilze.

A fisioterapeuta Raphaela Vieira Megda Porcelli, chefe do setor, apresentou os equipamentos – inclusive os que foram recentemente adquiridos – e explicou sobre o funcionamento do local. A secretária do município paulista explicou que sua intenção é montar um centro parecido em sua cidade, visto que lá não há um serviço centralizado, mas sim profissionais atendendo nas Unidades Básicas de Saúde.

“Ficamos muito honrados em ser referência para outras cidades. Realmente nosso Centro de Fisioterapia oferece um atendimento de excelência para os itapirenses”, disse Bellini.