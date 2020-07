Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna Recebe evento artístico neste final de semana

Com inauguração prevista para o dia 1º de agosto, o Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna ganhará novas cores neste final de semana. Membros do Studio Ilustra Soul farão uma pintura personalizada de dois murais da fachada do prédio, uma forma de humanizar e homenagear futuros pacientes e familiares.

O trabalho será transmitido ao vivo a partir das 10h e poderá ser acompanhado pelas lives através do Instagram @caj_jaguariuna. Além da interatividade, o público também poderá fazer doações para o Centro de Referência do Autismo através de link e QR Code oferecidos pela empresa Smart Pass

Além da pintura das fachadas, o evento #ArteDeFazerOBem também tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção das atividades. O CAJ nasceu da expertise e dos resultados do trabalho realizado pela equipe do Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ) no atendimento de autistas.

Com uma equipe multidisciplinar completa para atendimento de referência, os centros se destacam por oferecer um ‘’atendimento para todos’’ através do apoio de Empresas e Prefeituras.

Segundo Veridiana Mellilo, uma das diretoras dos centros, o CAJ atende atualmente 114 famílias da cidade de Jaguariúna, com a previsão de expansão para outras cidades com a inauguração do novo prédio.