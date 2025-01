Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis oferece 346 vagas de empregos

O Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) está com 346 vagas em aberto para cosmopolenses cadastrados no órgão.

São oportunidades para homens e mulheres, com ou sem experiência. Confiram as vagas disponíveis e os detalhes para se candidatar.

Vagas disponíveis:

• Agente de vendas (15 vagas)

• Ajudante de carga e descarga (2 vagas)

• Ajudante de geral masculino (1 vaga)

• Ajudante de obras (5 vagas)

• Ajudante de obras (4 vagas)

• Ajudante de pedreiro masculino (15 vagas)

• Almoxarife masculino (1 vaga)

• Almoxarife masculino (6 vagas)

• Apontador de obras (1 vaga)

• Armador (1 vaga)

• Assessor de parcerias e benefícios de ambos os sexos (1 vaga)

• Assistente de cobrança (1 vaga)

• Assistente de cobrança (1 vaga)

• Assistente de instalador de redes ambos os sexos (30 vagas)

• Assistente de recursos humanos (1 vaga)

• Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

• Auxiliar de controle de qualidade (1 vaga)

• Auxiliar de lavanderia masculino (1 vaga)

• Auxiliar de loja ambos os sexos (2 vagas)

• Auxiliar de logística (1 vaga)

• Auxiliar de pedreiro (8 vagas)

• Auxiliar de produção (1 vaga)

• Auxiliar de produção ambos os sexos (2 vagas)

• Auxiliar de produção feminino (1 vaga)

• Auxiliar de produção – usinagem (1 vaga)

• Auxiliar de serviços gerais (2 vagas)

• Auxiliar de serviços gerais de campo (4 vagas)

• Auxiliar de torneiro mecânico (2 vagas)

• Auxiliar projetista (1 vaga)

• Auxiliar técnico (4 vagas)

• Auxiliar técnico ambos os sexos (4 vagas)

• Borracheiro (1 vaga)

• Carpinteiro masculino (5 vagas)

• Costureira (5 vagas)

• Cozinheira(o) (2 vagas)

• Eletricista força e controle (1 vaga)

• Eletricista manutenção (1 vaga)

• Eletricista montador (1 vaga)

• Eletricista montador (1 vaga)

• Embalador masculino (1 vaga)

• Encanador industrial (28 vagas)

• Encanador masculino (1 vaga)

• Encarregado de obras (1 vaga)

• Greidista (1 vaga)

• Jardineiro (2 vagas)

• Jardineiro (4 vagas)

• Laboratorista – solo e pavimentação (1 vaga)

• Lavador (1 vaga)

• Líder de vendas (1 vaga)

• Mecânico automotivo ii – mecânico diesel (2 vagas)

• Mecânico manutenção utilidades (1 vaga)

• Mecânico montador (1 vaga)

• Mestre de obras (1 vaga)

• Motorista de caminhão basculante (8 vagas)

• Motorista de micro-ônibus ambos os sexos (5 vagas)

• Motorista de van ambos os sexos (5 vagas)

• Operador de escavadeira hidráulica (1 vaga)

• Operador de escavadeira hidráulica (1 vaga)

• Operador de loja masculino (1 vaga)

• Operador de máquina (10 vagas)

• Operador de máquina desfibradeira (6 vagas)

• Operador de máquinas e equipamentos i (1 vaga)

• Operador de motoniveladora – patrol (1 vaga)

• Operador de pá carregadeira (1 vaga)

• Operador de prensa enfardamento (13 vagas)

• Operador de injetora plástica (1 vaga)

• Operador i ambos os sexos (10 vagas)

• Pedreiro (1 vaga)

• Pedreiro (2 vagas)

• Profissional manutenção (6 vagas)

• Projetista mecânico sênior (1 vaga)

• Revisor(a) artefatos (10 vagas)

• Soldador tig (28 vagas)

• Técnico automação industrial (1 vaga)

• Técnico de instrumentação (1 vaga)

• Técnico planejamento (6 vagas)

• Topógrafo (1 vaga)

• Vendedor interno e externo (1 vaga)

Para mais informações sobre os requisitos, salários e benefícios de cada vaga, bem como instruções sobre como se candidatar, os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Cosmópolis ( www.cosmopolis.sp.gov.br/crtc ) ou conferir o painel físico localizado no setor.

O CRTC está situado na Rua Otto Herbst, 65, Centro, em frente ao Poupatempo Cosmópolis. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para dúvidas e mais informações, entre em contato pelos telefones (19) 3872-2535 ou (19) 3872-5469.