Centro de Resiliência de Campinas vai ajudar Pedreira com autoavaliação da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes

O Centro de Resiliência a Desastres de Campinas, coordenado pela Defesa Civil, vai apoiar a cidade de Pedreira na realização da autoavaliação da resiliência por meio da ferramenta Scorecard da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) das Nações Unidas. A iniciativa foi apresentada durante reunião em Pedreira na terça-feira, 28 de maio, com a presença do Prefeito Fábio Vinicius Polidoro.

O Coordenador Regional e Diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, contou que a apresentação teve como objetivo apontar a importância de realizar o Scorecard. “É uma ferramenta para avaliar a capacidade de resposta e identificar áreas de vulnerabilidade, bem como necessidades de fortalecimento para o Município”, disse.

Segundo Furtado, Campinas está à disposição de Pedreira para auxiliar a equipe da Administração Municipal na realização da autoavaliação. “Com a experiência acumulada com as autoavaliações locais e também com a da Região Metropolitana, que foi conduzida por Campinas, temos condições de auxiliar outras cidades em cada passo para que consigam completar o Scorecard. Essa contribuição faz parte, inclusive, de nosso compromisso como um Centro de Resiliência das Nações Unidas, afirmou.

O CRDC conduziu também o Scorecard que mediu a resiliência da Região Metropolitana de Campinas, por meio da mesma ferramenta. Finalizado em janeiro deste ano, o projeto permitiu que representantes dos municípios da Região Metropolitana de Campinas pudessem avaliar a capacidade de resposta e identificar áreas de vulnerabilidade e necessidades de fortalecimento na região.

Segundo o coordenador de Defesa Civil de Pedreira, Eduardo Pazini, a cidade já está trabalhando na implantação das metas do MCR2030 e tem avançado em projetos de resiliência. “Para que possamos continuar avançando, precisamos elaborar o Scorecard e buscamos ajuda de Campinas”, disse.

Segundo destacou durante a reunião o Prefeito Fábio Polidoro, os secretários municipais estão envolvidos no projeto e que a próxima etapa será a aplicação da ferramenta, seguindo os dez passos propostos pelas Nações Unidas. “Poderemos saber com exatidão como está nosso poderio de enfrentar qualquer desastre por meio do Scorecard que é uma fotografia da nossa realidade”, contou.

O encontro também teve a participação dos secretários municipais de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, de Educação Mariangela Aparecida Rodrigues, Mobilidade Urabana Ângelo Milani Pavão, Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Leonardo Selingardi, além de representantes das áreas de Saúde, e de Assistência e Desenvolvimento Social.