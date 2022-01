Centro de Zoonoses apresenta balanço dos trabalhos em 2021

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu divulgou nesta semana o balanço das atividades realizadas de abril a dezembro de 2021. Neste período, o CCZ registrou 123 adoções, 148 resgates e 348 castrações.

Foram contabilizamos 302 atendimentos clínicos ambulatoriais na sede do CCZ e 63 atendimentos e 42 castrações encaminhadas às clínicas parceiras. O levantamento mostra que foram emitidas 1.739 ordens de serviço, incluindo averiguações de maus-tratos e Boletins de Ocorrências (B.O.).

No momento, o órgão municipal cuida de 85 cães e 36 gatos de diferentes cores, tamanhos e idades, que estão em busca de um novo lar. Outros 17 cães e 23 gatos encontram-se em lares temporários.

“O Centro de Zoonoses tem papel fundamental tanto na questão de saúde pública quanto na proteção dos animais. Agradeço o prefeito Rodrigo Falsetti que tem dado todo o respaldo e apoio neste trabalho e ajudando muito a realizar todas essas ações em tão curto espaço de tempo, pois os animais resgatados são mantidos pelo município”, comentou a diretora do CCZ, Dagmar do Amaral Borges, que assumiu a função em abril do ano passado.

Como adotar um pet

O procedimento de adoção é simples: o interessado deve comparecer à sede do CCZ para conhecer os animais. Caso decida adotar, o CCZ agendará uma visita à residência que receberá o animal para avaliar as condições e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O pet será, a partir daí, levado pelo novo dono.

Quem não está em busca de um pet, mas quer contribuir com o órgão municipal, pode levar doações para os animais resgatados e que são mantidos pelo município. São aceitos ração, petiscos, brinquedos, cobertores, cone, caixinha de transporte para gato e roupinha cirúrgica.

A sede do CCZ fica localizada na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, Jardim Alvorada, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a Zoonoses atende pelos telefones (19) 3851-7717 e (19) 99621-6467.

Imagens dos animais disponíveis para adoção podem ser vistas no Facebook da instituição, em www.facebook.com/zoonosesmogiguacu.