Centro dia do idoso retomará atividades a partir do dia 16/11

O atendimento será realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 16 h.

A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Promoção Social, realizou em 10/11/2021, quarta-feira, às 19 h uma reunião no Centro Dia do Idoso para retomada dos atendimentos a partir do dia 16/11/2021.

Na ocasião a Diretora do Departamento, Emiliana Rostirolla, representando a Prefeita Municipal, deu as boas vindas aos familiares e responsáveis que serão atendidos com a retomada dos atendimentos e apresentou a equipe que trabalhará com os assistidos.

O coordenador do CREAS, Rodrigo Rodrigues, do qual o serviço está referenciado, falou aos presentes dos critérios para atendimento no centro Dia do Idoso, logo após a assistente social Lilian Rodrigues, realizou a coleta dos documentos e entregou aos familiares a documentação exigida para participação dos idosos serem atendidos.

O Centro Dia presta um serviço importantíssimo no atendimento a idosos que não tem com quem ficar no período diurno, tendo em vista que seus familiares precisam sair para o trabalho.

Ali podem desenvolver o convívio social, recebem assistência psicológica, apoio das técnicas de enfermagem com relação as medicações, desenvolvem atividades de mobilidade, física e em grupos, além de 3 refeições (café da manhã, almoço e café da tarde).

A prioridade da Administração Municipal é fornecer é o transporte gratuito a esses idosos, o que antes não acontecia, buscando e levando na porta de suas casas, com todo o conforto e cuidado que merecem.