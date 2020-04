Centro Infantil Boldrini inaugura Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Oferecer o que há de melhor no tratamento do câncer infantil sempre foi a prioridade do Centro Infantil Boldrini, hospital filantrópico que é referência em tratamento onco-hematológico na América Latina. Por isso, o hospital decidiu construir uma UTI completamente nova, com dez novos leitos e equipamentos de primeira linha para atender seus pacientes. A obra teve início em fevereiro de 2019 e sua realização só foi possível graças à contribuição arrecadada com a compra do título de capitalização filantropia premiável Vida Cap (R$2 milhões).

A nova UTI conta com equipamentos de monitorização invasiva e não invasiva, suporte respiratório, aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, entre outros. Dos dez leitos, dois foram projetados para a uso de pacientes que precisam de isolamento para evitar a contaminação de doenças por via respiratória. O espaço conta com uma sala para prescrição e evolução médica que será usada também para reuniões da equipe multidiciplinar. “Com toda a tecnologia empregada neste projeto, a nova UTI foi pensada para promover um melhor atendimento e mais bem-estar aos pacientes do Boldrini”, comenta o Dr. Flávio Gilli, Coordenador da UTI do Centro Infantil Boldrini.

De acordo com o arquiteto e urbanista Marcelo Nascimento Lima, responsável pelo projeto da nova UTI, a nova unidade de terapia intensiva foi projetada para aliviar a ansiedade dos pacientes, a aflição dos familiares e o estresse da equipe, já que o novo espaço traz um ambiente lúdico com iluminação natural adequada e condições de segurança apropriadas que valorizam a visibilidade dos leitos e a privacidade entre eles. A nova UTI traz ainda em uma de suas paredes uma placa em homenagem ao sr. Antônio Galli, Diretor do VidaCap.

“O tema adotado foi o fundo do mar, que sempre nos remete a um local de silêncio e serenidade. Visualizar peixes coloridos e bichinhos marinhos incentiva o paciente a buscar no imaginário algo que dê tranquilidade e paz. Os tons do piso transitam de um azul mais profundo para um azul claro e depois para o tom areia, o que remete ao cenário da beira mar”, comenta o arquiteto.

Antes mesmo do surgimento da pandemia do COVID-19, a inauguração da nova UTI do Centro Infantil Boldrini já estava programada para o mês de abril de 2020. O Centro Infantil Boldrini destinou seis leitos que contam com disponibilidade de respirador, alocados numa ala especial, para tratar pacientes da instituição que venham a apresentar uma possível suspeita ou confirmação do novo coronavirus, para que não haja contágio com demais pacientes onco-hematológicos, que necessitam cuidados redobrados em função de sua baixa imunidade.