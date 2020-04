Centros universitários criam grupo de estudos e desenvolvimento para produção de álcool em gel e máscaras



Diante da pandemia de COVID-19 e da carência de equipamentos de proteção individual no mercado, docentes, alunos e colaboradores da UniFAJ, UniMAX e FAAGROH decidiram criar um grupo de estudos e desenvolvimento para produção de equipamentos de proteção individual (EPI) denominado RESPIRA.

O objetivo do RESPIRA é buscar parcerias para ampliar a atual produção subsidiada pela Mantenedora das Unidades de Ensino, de álcool em gel (100 litros/dia) e de máscaras (500 unidades/dia), para 250 litros e 1.500 unidades por dia, respectivamente.

“Temos capacidade instalada e equipe técnica treinada para cumprir esse objetivo. Nossa expertise ainda nos possibilita fabricar máscaras do tipo Face Shield e aventais”, informa o professor Rogério Gomes, coordenador da Escola de Negócios da UniFAJ.

Todos os produtos são e serão doados a estabelecimentos de saúde de natureza jurídica pública ou sem fins lucrativos. Dessa forma, a UniFAJ doou 100 litros de álcool em gel para o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, além de ter realizado doações o produto produzido por alunos à Prefeitura de Jaguariúna e ao Hospital Mário Gatti, de Campinas. Na ocasião, também foram beneficiados o Lar dos Velhos Flamínio Maurício, de Pedreira, a Terceira Idade Raízes da Vida, de Jaguariúna, e o Lar São Vicente de Paulo, de Santo Antônio de Posse.

“Nossos laboratórios de engenharia são equipados com impressoras 3D e máquinas de corte à laser que nos possibilita diversificar a produção de equipamentos médicos, mas dependem da contribuição de insumos. Portanto, contamos com a colaboração de empresas e/ou empresários para melhorarmos as condições de segurança no trabalho das equipes de saúde e minimizarmos os riscos de transmissão do coronavírus”, explica o coordenador da Escola de Negócios.

Relação de insumos:

Álcool em gel: Laboratório da Farmácia do Campus II da UniFAJ

Insumos: álcool absoluto; carbopol e propilenoglicol

Máscaras cirúrgica = Laboratório de Engenharia da UniMAX

Insumos: TNT trama 90 e elástico.

Avental = TNT trama 40.

Máscaras do tipo Face Shield

Insumos: placa PTG

Contato: escolanegocios@faj.br;

WhatsApp: (19) 981605481 c/Rogério