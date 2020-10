Cerca de 80 pinos de cocaína são apreendidas em Mogi Mirim

A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim encontrou 80 tubetes de cocaína prontos para venda embaixo do banco do motorista de um Corsa verde, na tarde de domingo, 4.

O condutor do carro, conhecido nos meios policiais, foi preso em flagrante. A prisão só ocorreu porque o suspeito foi visto com o Corsa verde percorrendo a rua Dante Aliguieri Vita, no Mogi Mirim II, zona Leste.

O suspeito já possui passagem pela polícia e o veículo possui as mesmas características descritas em crimes de roubo. Os GCMs Castellani, Marcelo, Tiago e Barbosa decidiram averiguar o carro.

Com o motorista nada foi encontrado, mas os 80 tubetes estavam divididos em duas embalagens plásticas. Ele negou ser dono do entorpecente. Mas, levado para o Plantão Policial, foi autuado e permaneceu preso em flagrante.