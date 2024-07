Cerimônia de Abertura do XX Torneio de Amizade de Voleibol Master Internacional em Holambra

Nesta sexta-feira, 5 de julho, a cidade de Holambra foi palco da emocionante cerimônia de abertura do XX Torneio de Amizade de Voleibol Master Internacional. Este evento, que é um dos maiores da categoria na América Latina, reuniu diversas equipes de várias regiões do Brasil e do exterior, promovendo um verdadeiro espetáculo de esportividade e união.

O evento contou com a participação entusiástica da comunidade local e de apaixonados pelo voleibol, que se reuniram no Ginásio Municipal de Holambra para prestigiar a abertura. O clima era de coletividade, amizade e amor pelo esporte, elementos que são a essência deste torneio.

As competições se estenderão até o dia 9 de julho, proporcionando aos espectadores a oportunidade de ver de perto partidas de alto nível e de torcer por suas equipes favoritas. Não perca a chance de fazer parte deste evento esportivo de grande magnitude em nossa região!

Programação e Destaques

Data: 5 a 9 de julho

Local: Ginásio Municipal de Holambra

Participação: Equipes de diversas regiões do Brasil e do exterior

Venha prestigiar e apoiar nossos atletas, celebrando a amizade e o espírito esportivo que tornam este torneio uma referência no voleibol master internacional.

Não Fique de Fora!

Seja parte desta festa do esporte! Traga sua família e amigos para vivenciar momentos inesquecíveis e torcer pelos competidores. Holambra espera por você!