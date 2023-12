Cerimônia de Troca de Faixas do Projeto Pro Esportes aconteceu na última terça-feira, 05 de dezembro

Na última terça-feira, 05 de dezembro, o Centro de Treinamento da Associação Pedreirense de Judô, com sede no Estádio Municipal “Wanderley José Vicentini”, foi palco de uma emocionante cerimônia de Troca de Faixas dos atletas do Projeto Pro Esportes. Sob a liderança do Codancha Nelson Pedroso, o evento contou com a participação de várias crianças, que foram acompanhadas por seus familiares, pais, mães, avós e outros entusiastas do esporte.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato ressaltou a importância do Projeto Pro Esportes para a comunidade. “Esta iniciativa não apenas promove o desenvolvimento esportivo, mas também ensina valiosas lições de vida às crianças”, destacou.

Durante a celebração, o Coronel Elizario também marcou presença, compartilhando com as crianças as adversidades enfrentadas na vida. Sua presença trouxe uma perspectiva valiosa sobre superação e resiliência.

Os senseis faixas pretas, Cleber Telim, Perim, Ferraresso, Junior (de Jaguariúna), Bizzo, Japão e outras atletas hoje senseis estiveram presentes para prestigiar a troca de faixas. Eles ressaltaram o trabalho do codancha Nelson Pedroso, parabenizando a garotada pela dedicação e conquistas alcançadas.