Chitãozinho & Xororó gravam audiovisual “Meninos de Roça” em momento intimista no interior de São Paulo

Créditos Foto: Rosa Marcondes e divulgação

Projeto foi registrado em um haras em Jaguariúna e reúne repertório inédito, clássicos e participações especiais

Chitãozinho & Xororó gravaram, no último domingo (12), o novo audiovisual da carreira, “Meninos de Roça”, em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O projeto foi apresentado a convidados em formato intimista, aproximando público e artistas em uma atmosfera acolhedora, como se o espetáculo nascesse no quintal de casa, entre memórias e afetos.

Com 56 anos de trajetória, a dupla revisita suas origens com delicadeza e verdade, reafirmando a identidade que começou a moldar a música sertaneja no Brasil. O título do projeto não é apenas um nome, é uma volta no tempo, um reencontro com a essência, com a terra e com os sonhos plantados ainda na infância.

A cenografia traduz esse sentimento em imagem: um milharal ao fundo emoldura o palco e transforma o cenário em memória viva. É impossível não lembrar dos versos de “Meninos de Roça”, em que “esses meninos de roça sonhavam que o milharal eram milhões de pessoas e o cabo da enxada era o pedestal”. Ali, naquele tempo simples, a enxada virava microfone nas mãos de dois meninos sonhadores, e o milharal se enchia de aplausos imaginados.

Hoje, ao olharem para trás, Chitãozinho & Xororó enxergam que o sonho floresceu. O que antes era imaginação ganhou corpo, voz e plateia. O milharal virou multidão, o improviso virou palco e aqueles meninos, que um dia sonharam tão grande, conquistaram um mundo que nem sabiam que existia.

“Quando a gente canta nesse clima mais intimista, parece que o tempo volta. A gente se enxerga lá atrás, sonhando no meio do milharal. A vida levou a gente pra tantos lugares, mas o coração sempre soube o caminho de volta”, reflete Chitãozinho. “Gravar esse projeto mexeu muito com a gente porque é uma volta pra casa. É um resgate das nossas origens, da nossa história. A gente teve a oportunidade de ganhar o mundo com a nossa música, mas sempre soubemos o caminho de volta, nunca deixamos de ser aquelas meninos de roça”, completa Xororó.

A gravação contou com 19 faixas e teve início com “Meninos de Roça”, canção que dá nome ao projeto e traduz, em versos, a história dos irmãos, a vida no campo e o incentivo do pai para que seguissem o sonho na música.

O repertório mistura novidades e releituras e ganha ainda mais força com as participações especiais de Vanessa da Mata, Almir Sater, Di Paullo e Paulino, Samy Rico, Matogrosso & Mathias, Mayck & Lyan, Rio Negro & Solimões e Traia Véia, encontros que reforçam o diálogo entre diferentes gerações e estilos dentro da música brasileira.

“Meninos de Roça” reforça a relevância de Chitãozinho & Xororó como protagonistas de uma das trajetórias mais importantes da música brasileira. Mais do que um registro audiovisual, “Meninos de Roça” se apresenta como um projeto que valoriza a essência da dupla, um documentário que navega sobre a conexão da história musical dos artistas com o Agro e sua essência com o campo. A previsão de lançamento é final de maio.

Participações especiais:

Entre encontros, memórias e música, os artistas convidados traduzem em palavras a emoção de viver esse encontro.

O cantor Samy Rico destacou a emoção de integrar o projeto. “É uma oportunidade que a gente leva pra vida inteira. Estou muito honrado em dividir esse momento com artistas que são referência na nossa música”, afirma.

Vanessa da Mata também celebra a parceria e a conexão com a história da dupla. “Chitãozinho & Xororó representam o coração do Brasil. São artistas que ouvi a vida inteira, e é uma honra fazer parte de um projeto tão especial”, comenta.

Mayck & Lyan se disseram honrados com o convite. “Para nós, é uma honra receber este convite para estar em mais um capítulo especial da trajetória da dupla Chitãozinho & Xororó! Eles sempre foram uma grande inspiração e referência para a gente, e poder fazer parte deste novo DVD vai ser, realmente, incrível. Já estamos ansiosos para viver esse momento!”, contam.

“Oi meninos do Brasil, Chitãozinho & Xororó! Nós, Di Paullo & Paulino, agradecemos muito e parabenizamos vocês por essa inciativa. Nós que também estamos fazendo 50 anos de caminhada artística por esse Brasil, ganhamos um presente com essa participação no DVD de Chitãozinho & Xororó. Vocês não sabem a alegria que vocês nos deram. A família de Paula agradece a família Lima, essa família de dois grandes artistas que o mundo sabe aplaudir e sabe admirar. Vocês são sempre referências pra nós!”, agradecem Di Paullo e Paulino.

Rio Negro & Solimoes externaram a felicidade com o convite. “Estamos felizes demais por, mais uma vez, estarmos presentes no projeto dos nossos grandes ídolos. Agradecemos pela confiança, é um prazer participar de Meninos de Roça”, afirma a dupla.

Almir Sater reforça o sentimento de alegria em participar do projeto. “É sempre um prazer participar com Chitãozinho e Xororó”, conta o cantor.

Matogrosso & Mathias falaram sobre a emoção de participar. “Nossa mãe, receber este convite foi lindo demais! Recebemos o convite no navio, fomos a primeira dupla a receber o convite e aceitamos na hora, nem tinha como falar não também, né? Obrigado Chitãozinho e Xororó, que Deus abençoe vocês grandemente”, diz Matogrosso & Mathias.

A banda Traia Véia explicou que ficou sem acreditar ao receber o convite. “Rapaz, esse convite é uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer e recebemos com muito carinho, com muito amor e hoje a gente tá aqui realizando um sonho. É uma honra fazer parte disso”, conta os artistas.