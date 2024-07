‘CHUVA DE GOLS’ MARCA RODADAS DAS TAÇAS OURO E PRATA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE JAGUARIÚNA NO FIM DE SEMANA

No sábado, dia 27 de julho, na primeira rodada da Taça Prata, foram 63 gols em 12 jogos disputados na Roseira de Baixo e no Ginásio do Azulão.

Já no domingo, dia 28, as quatro partidas da segunda rodada da Taça Ouro, realizadas no Ginásio do Azulão, tiveram 18 gols.

A terceira rodada da Taça Ouro acontece no próximo domingo, dia 4 de agosto, a partir das 8h, no Azulão. Já a segunda rodada da Taça Prata será realizada no próximo dia 10 de agosto, a partir das 13h, com jogos no Azulão e na Roseira de Baixo.

Confira os resultados do fim de semana:

FUTSAL AMADOR – TAÇA PRATA

Cruzeiro 2 x 3 Villa São José

Peralta B 3 x 1 Paulista

Botiquim Futsal 6 x 2 Madrid

Mac 1 x 1 Red Bull

Aliança 4 x 2 Los praças

Cascavel 1 x 3 Ajax

Floripa 3 x 4 Juventude

Villa Caiubi 1 x 0 Expressinho

Aliança JR 5 x 2 Avenida

Coringão 3 x 6 Beira Rio

Roseira de Baixo 3 x 5 Audaz

Beira Rio B 0 x 2 Sudeste

FUTSAL AMADOR – TAÇA OURO

Villa Nassif 3 x 1 Resenha

Revelação 2 x 0 Barcelona

Família Planalto 6 x 1 Napoli

Planalto 2 x 3 Olímpico

Foto: divulgação