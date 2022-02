Chuvas causam transtornos e deixam cidades da região em alerta

Boletim mostra que Campinas e 23 registraram volume de precipitação superior a 80mm nas últimas 72h. Domingo foi marcado por estragos e transtornos provocados pela chuva ininterrupta

O número de cidades da região em estado de atenção para as chuvas subiu de nove para 25 após as chuvas entre domingo e esta segunda-feira (31), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil por volta das 13h. A lista reúne Águas de Lindoia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Jaguariúna, Lindoia, Louveira, Mogi Guaçu, Monte Mor, Morungaba, Paulínia, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, e o tempo deve seguir instável na semana.