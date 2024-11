Cia da Hebe leva oficinas e exibição de filmes à zona rural e bairros

imagem do documentário “Meu Bem Querer”, da Cia da Hebe

Programação de atividades gratuitas em Espírito Santo do Pinhal segue até 15 de dezembro e inclui um bate-papo on-line André Fischer, criador e diretor do Festival MixBrasil, Simone Yunes, do Cine SESC SP, e a psicanalista Mariana Facanali Angelini

Exibições de filmes e a realização de oficinas em diferentes locais de Espírito Santo do Pinhal (SP) marcam a programação de final de ano da Cia da Hebe. A partir de amanhã, terça-feira, dia 26 de novembro, a Cia descentraliza suas atividades, proporcionando cultura aos moradores dos bairros e da zona rural do município.

A programação – totalmente gratuita – faz parte do projeto CineHebeClube, estruturado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal. Com o CineHebe, os moradores têm acesso a uma programação gratuita única, focada em cultura, conexão, criatividade e diversidade, apresentando novas abordagens cinematográficas, fora das telas comerciais. “Iniciamos em 2015 as atividades da Cia da Hebe com projeções nas ruas. Usávamos os muros e fachadas dos casarões e da própria Cia, fazendo inúmeras projeções na cidade com fotos, poemas, narrações. E, dentro do nosso conceito de trabalho, sempre tivemos um olhar de interação entre as linguagens da fotografia, o cinema, o teatro, a dança”, explica Mônica Sucupira, atriz, poeta e uma das fundadoras da associação de arte e cultura localizada no centro da cidade.

Com base nesse conceito, serão realizadas oficinas de fotografia e de teatro em Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) situadas em dois bairros da cidade, no Jardim Brasil Jardim das Rosas, nos dias 26 e 28 de novembro, respectivamente. Já no dia 7 de dezembro, o documentário “Meu Bem Querer” será exibido no Cine Conversa na Zona Rural na fazenda Juventino. No dia 06, o mesmo filme estará no Cine Conversa no Bairro, na Praça Dr. Adney Valim, e no dia 14, no Largo de Santo Antônio.

A programação terá também alguns destaques que acontecerão na própria Cia da Hebe. No dia 8 de dezembro, o público poderá assistir no Cine Conversa “A Mulher da Luz Própria”, documentário dirigido por Sinai Sganzerla que conta a história de sua mãe, a diretora e atriz de teatro Helena Ignez, por meio de uma coleção de material de arquivo, além das próprias palavras da artista, com mais de 60 anos de carreira. A gerente do Cine SESC SP, Simone Yunes, irá apresentar e comentar o filme.

Já no dia 10 de dezembro haverá a exibição on-line de “Meu Bem Querer”. Criado e produzido pela Cia da Hebe, o documentário retrata a beleza e a integridade de um casal formado por uma mulher trans e um homem cisgênero, que vivem na zona rural de uma cidade do interior de São Paulo. A exibição contará com bate-papo com André Fischer, criador e diretor do Festival MixBrasil, considerado o maior evento de cultura da diversidade da América Latina; Simone Yunes, e a psicanalista Mariana Facanali Angelini.

A programação de 2024 da Cia da Hebe se encerra no dia 15 de dezembro, com o Cine Conversa Calçadão e a exibição do Manifesto Vinte Vinte, um registro iconográfico e poético de Espírito Santo do Pinhal, realizado pela Cia da Hebe, com mais de 1500 imagens. Com sete episódios divididos em temas, como crenças, bares, espaços públicos, pessoas, com os títulos sensíveis como “cidade da singeleza”, o Manifesto traz ao espectador a experiência do olhar poético para aquilo que é corriqueiro da cidade, graças ao texto, a narração e a música de cada um dos episódios.

Cia da Hebe

Associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Programação e reserva de ingressos:

