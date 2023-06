Ciclismo conquista três medalhas no 14º GP de Barueri

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) ganhou três medalhas durante a disputa do 14º GP de Ciclismo de Barueri 2023. No pódio, a maior conquista foi com a dobradinha dos cliclistas Otavio Lanzi Barbosa e Alan Martini Marciél, campeão e vice-campeão da categoria mirim, respectivamente. Já o atleta Newton de Souza Leite ficou com a medalha de bronze pela categoria master D2.

A prova, válida pelo ranking paulista de estrada e organizada pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC), aconteceu no domingo, 18 de junho, na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira, em Barueri. Mogi Guaçu competiu com 10 ciclistas em nove categorias diferentes em provas de asfalto com circuito de três quilômetros a cada volta.

“A cidade de Barueri que fica localizada na região metropolitana de São Paulo recebeu alguns dos principais nomes do ciclismo de estrada paulista de 31 categorias”, destacou o técnico da equipe guaçuana, Celso Lucas.

14º GP de Ciclismo de Barueri 2023

1º Lugar – Otavio Lanzi Barbosa (categoria mirim)

2º Lugar – Alan Martini Marciél Vieira (categoria mirim)

3º Lugar – Newton de Souza Leite (categoria master D2)

4º Lugar – Valdinéia da Silva Brandino dos Santos (categoria master B)

4º Lugar – Adilson Aparecido Vieira (categoria master B)

4º Lugar – Marcos Paulo Silva (categoria sub-30)

4º Lugar – Daniel Lanzi Barbosa (categoria open)

6º Lugar – Robson Fernandes de Souza (categoria master B1)

7º Lugar – Luiz Eduardo Silva e Almeida (categoria Master A1)

Matheus Antônio da Silva Braz – não concluiu a prova pela categoria elite