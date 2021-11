Ciclista de Taubaté conquista o título na Elite masculino do Paulista de Estrada

O ciclista Josimar do Sacramento, da equipe Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo, venceu no sprint o título na Elite masculino do Campeonato Paulista de Estrada/CRI, segunda-feira (15), na pista montada no Parque Brasil 500, em Paulínia.

Após 15 voltas – 127,5 km – debaixo de um sol implacável, ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 3h10min15seg.3, seguido de muito perto por Lauro Chaman, da Memorial/Santos/Fupes, com 3h10min15seg5, e Anderson Lucas Gutierrez (avulso), 3h10m9in17seg9.

Depois de mais de três horas, a definição do vencedor se concentrou em um grupo de cinco ciclistas, sendo que Josimar, Chaman e Anderson partiram para a definição no sprint, com vantagem para ciclista do Vale do Paraíba. A preocupação com o calor acabou motivando a redução de voltas na prova da Elite, que tinha programado um total de 180 km, acabou reduzindo para 127,5 km.

O terceiro e último dia de disputas do Campeonato Paulista de Estrada/CRI movimentou o feriado ensolarado na cidade de Paulínia. Como aconteceu nos dois primeiros dias, as baterias aconteceram sob uma temperatura elevada, sendo mais um desafio para os atletas que enfrentaram provas longas.

“A expectativa para a corrida era boa pelo circuito, mas havia a preocupação com a hidratação. A tática era que eu me resguardasse para o final e, com 60 km ainda de prova a gente foi abrindo bastante do pelotão. Na chegada mirei e marquei para arrancar, consegui ser feliz na escolha da marcha e tive a felicidade de conquistar o título de 2021”, declarou Josimar.

A Federação Paulista festejou o sucesso do evento. “Tivemos uma grande edição do Paulista de Estrada/CRI e todos estão de parabéns pelos títulos. Esperamos reunir ainda mais atletas no ano que vem na definição dos melhores do estado”, destacou o presidente, José Cláudio dos Santos, o Facex.

O Campeonato Paulista de Estrada/CRI 2021 tem organização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Paulínia Racing Team.

Resultados Elite Masculino *

1) Josimar do Sacramento (Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo), 3h10min15seg3

2) Lauro César Mouro Chaman (Memorial/Santos/Fupes), 3h10min15seg5

3) Anderson Lucas Gutierrez, 3h10min17seg9

4) Márcio Lopes Vicente (Equipe De Ciclismo de Guaratinguetá), 3h11min51seg9

5) Alan Valêncio Maniezzo (Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo), 3h11min52seg1